الخارجية الليبية تعلن المشاركة في الدورة الـ12 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

قالت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، سيشارك في أعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في العاصمة الرومانية بوخارست.

طرابلس — سبوتنيك . أعلن مدير المكتب الإعلامي للوزارة، أحمد الأربد، أن سيالة سيلقي كلمة رسمية خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية، وأضاف لوكالة " سبوتنيك ": "وزير الخارجية وصل إلى بوخارست، مساء أمس الأربعاء 14 فبراير / شباط".

وتعقد القمة يومي 15 و 16 من فبراير الجاري، ويحضر الوزير الليبي بناء على دعوة من السفير سيرجيو بياتسي، الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الأربد أن الوزير محمد سيالة سيلقي كلمته، اليوم الخميس، كمتحدث رسمي في الجلسة الافتتاحية، التي يحضرها وفود برلمانية دولية يمثلون أكثر من 30 دولة عضو من المنطقة"، مشيرا إلى أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية "تهدف إلى مناقشة عدد من القضايا بينها التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة الإرهاب، وتسهيل التجارة، ودعم الاستثمارات، وتغيير المناخ، وحقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، وحماية التراث الثقافي".

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن ليبيا هي عضو مؤسس للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن سيالة سيستعرض المناقشات التي تدور حول الوضع الراهن وخطوات المصالحة والوفاق الوطني في ليبيا.