ليبيا: استمرار التحقيق في حادث انقلاب ناقلة مهاجرين غير شرعيين

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس أنه يتابع مستجدات واقعة انقلاب الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، كانوا قادمين من منطقة بن وليد، جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.

© AFP 2018/ Jorge Guerrero ليبيا ترحل 139 مهاجرا غير شرعي من جمهورية توغو

طرابلس — سبوتنيك . ذكر بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على "فيسبوك"، اليوم الخميس 15 فبراير / شباط، أن رئيس الجهاز العميد محمد بشر، توجه إلى مدينة بنى وليد، لمتابعة التحقيق في واقعة انقلاب الشاحنة، التي أدت إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 54 آخرين.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل 16 من المصابين إلى مركز إيواء طريق السكة بفرع طرابلس لتلقي العلاج وتقديم المساعدات الطبية لهم، بينما تم تحويل 6 حالات لديهم كسور إلى طرابلس لتلقي العلاج".

ونقلت وكالة الأنباء الليبي (وال) عن مدير عام مستشفى بني وليد محمد المبروك، قوله إن "إجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة مطلوب تحويلها إلى مشافي طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة، فيما كانت إصابات البقية بسيطة".



