تيلرسون يصل إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى بيروت، اليوم الخميس 15 فبراير / شباط، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية ( الوكالة الوطنية للإعلام ) أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أن السفير عساف ضومط، مدير المراسم بالتكليف في وزارة الخارجية اللبنانية، والسفيرة الأمريكية لدى بيروت إليزابيث ريتشارد، كانا في استقبال تيلرسون في مطار رفيق الحريري.

ومن المقرر أن يجري تيلرسون مباحثات مشتركة مع المسؤولين اللبنانيين.