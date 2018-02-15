وزير الاقتصاد السوري: روسيا تتعاون في إعادة إعمار سوريا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، أن سوريا وروسيا بدأتا خطوات التنسيق والتعاون الاقتصادي والذي يندرج في سيــاق إعـــادة الإعمــار، وخاصة بعد الاستقرار الذي تحقق في جزء كبير من سوريا بعد التقدم الذي حققه الجيش السوري في مختلف الاتجاهات والميادين السورية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الاقتصاد السوري يواصل تحسنه ومؤشر الصادرات في ازدياد

سبوتنيك . وأشار الوزير إلى وجود مباحثات سورية روسية تركزت على واقع مجمل القطاعات في البلاد وسبل الاستثمار والشراكة ومشاركة روسيا في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير الواقع الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري بين سورية وروسيا، والاطلاع على المشاريع الاستثمارية في سورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وروسيا الاتحادية، وتعزيز مقومات صمود سورية في مواجهة الإرهاب.

وأكد خليل أن روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا ستواصل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسورية الصديقة، وتساهم في إعادة إعمارها من أجل عودة الاستقرار والسلام اليها.

ولفت الوزير السوري إلى ضرورة استفادة المنتجات السورية من نظام الأفضليات الجمركية للدول النامية أثناء دخولها الأسواق الروسية لتعزيز إمكانياتها التنافسية، مشيراً إلى أهمية إقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في روسيا وللمنتجات الروسية في سورية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد الروسي عن عزم الجانب الروسي على تعزيز عمليات التبادل التجاري مع سورية استيراداً وتصديراً بما يخلق أرضية متينة للتعاون.