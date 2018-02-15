سوريا: الحرب تجبر عددا من الجنود للانضمام إلى رابطة العشاق القدامى

دفعت الحرب السورية الطويلة التي دخلت عامها السابع الكثير من الشبان المرابطين على الجبهات للانضمام إلى رابطة العاشقين القدماء، خاصة بعد أن تجاوزوا في علاقاتهم العاطفية المدة المخصصة لمرحلة الحـب التقليدية وباتو اليوم عشــاقا متقاعدين.

© REUTERS/ ALAA AL-FAQIR الحكومة السورية تحفز مواطنيها على ترميم الثروة الحيوانية المتضررة من الحرب

في عمق الصحراء السورية شرقاً أي داخل مدينة "دير الزور" يقبع من مضى على غيابة عن الوسـط الخارجي قرابة الأربع أعوام نظراً لوقوع المنطقة بحصار مسلح دام لثلاثة سنوات انقطع خلالها سبل التواصل بين العاشقين حتى الحمام الزاجل رفض التحليق خوفاً من تنظيم "داعش" الذي يجهز حتى على الطيور ولتنتهي أخيراً المأساة بتحرير الجيش السوري لكامل المنطقة.

يبحث أحد الجنود العائدين من "دير الزور" عن فرصة لنجاة القلب من الفراغ وهو ينوي قضاء الاجازة الثانية له منذ فك الحصار عن المدينة برفقة محبوبته التي دعته كما أخبر مراسل "سبوتنيك" إلى اجتماع طارئ قالت له إنه سيضع النقاط على الحروف، فهي مللت الانتظار وتريد الحسم النهائي لأن العلاقة بينهما دخلت حسب رأيها سن اليأس، وأبلغته أيضاً أنه أمام خيارين لا ثالث لهما اما الزواج سريعاً أو اخلاء السبيل.

عند الشاطئ البحري في اللاذقية ظهر ما ينفي "التعميم" ليس كل العلاقات مهددة بالانهيار ثمة حكاية من نوع آخر، الأمواج الشتوية العاتية دفعت علاقة الجندي "محمد" بالفتاة "سعاد" إلى الحياة الزوجية، الشاب الذي دخل العقد الثالث من عمره نجا منذ أشهر بأعجوبة من معارك البادية السورية التي اخذت منه القدرة على المشي وجعلته رهينة تقبل معشوقته لحالته الصحية حتى تم الأمر أخيراً وأبرام العهد الذي قطعاه على انفسهم، ليسجل الوفاء والإخلاص الذي تحلت به "سعاد" نجاحاً جديداً واضعةً الفتيات اللواتي تنوي التخلص من علاقاتهم الصعبة أمام موقف حرج.

بين قبول الفتيات العاشقات بالأمر الواقع أو رفضهم الاستمرار بالعلاقة العاطفية الصعبة تمضي الأيام عصيبة على قلوب الجنود الذين لا يملكون عصاً سحرية، فالحرب أخذت منهم حتى الأحاسيس وجعلتهم رهينة عقارب الساعة مما قد يحول دون نجاح الكثير من القصص العاطفية الطويلة ويدفع أصحابها المتقاعدين للانضمام إلى رابطة العاشقين القدامى.