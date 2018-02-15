ملك الأردن يشكر "الأخ العزيز" بوتين على "سوتشي" و"جنيف"

شكر ملك الأردن، عبد الله الثاني، "الشقيق العزيز" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التعاون في مؤتمري سوتشي وجنيف حول تسوية الوضع في سوريا.

© REUTERS/ Denis Balibouse الجعفري: بلادي تشيد بالدور الروسي وخاصة الرئيس بوتين في عقد مؤتمر سوتشي

وقال الملك خلال لقائه مع البطريرك كيريل: "بفضل علاقاتنا الوثيقة مع شقيقي العزيز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمكنا من إقامة تعاون وثيق بين الأردن وروسيا من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، وعلى وجه الخصوص في إقامة عمليتي سوتشي وجنيف".

وأضاف: "لقد وصلت إلى موسكو لبحث هذه المسألة (عمليتي سوتشي وجنيف)".

يذكر أن مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية استضافت، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية. وقدمت روسيا وإيران وتركيا 50 مرشحا إلى اللجنة لكل منها، وسيختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، منها 45-50 شخصا.

فيما انتهت الجولة الثامنة من المحادثات السورية — السورية في جنيف، التي استمرت ثلاثة أسابيع، في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة.