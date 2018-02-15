تفاصيل اللقاء المغلق...إجراء سوداني تركي للمرة الأولى خلال 3 أشهر

على مدار نصف ساعة، دار لقاء مغلق بين وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY هذا ما ضبطته مخابرات السودان عند الحدود وتطبيق قرار رئاسي للمرة الأولى

وأعلن السفير قريب الله الخضر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية ، أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والعسكرية والأمنية، في ضوء الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس أردوغان للسودان، كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء السودانية

وقال إن الرئيس التركي رحب بالسيد الوزير، مثمنا ما تحقق خلال زيارته للسودان مؤخرا لا سيما توقيع العديد من الاتفاقيات، والمشروعات، وإنه شدد على أهمية العمل الدؤوب في المتابعة والتنسيق.

وأوضح أن أردوغان أشار إلى ضرورة عقد الاجتماع الأول لمجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين قبل شهر رمضان المبارك على أن يتم عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين الشقيقين قبل نهاية هذا العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية قدم شرحا وافيا حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في السودان، والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمشروعات الزراعية بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قريب الله إلى أن اللقاء تطرق للمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تم التأمين على مواصلة التنسيق والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا، بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنا لافتا خلال الفترة اللاحقة؛ توجت بزيارة أردوغان للبلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للأناضول.