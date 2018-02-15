حكومة إقليم كردستان تكشف لـ"سبوتنيك" هدفها في مؤتمر الكويت لإعمار العراق

كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط، عن طرح مشاريع متعطلة للاستثمار في مؤتمر الكويت لإعمار العراق، الذي اختتم أخيرا.

وأوضح دزيي لـ" سبوتنيك "، أن وفد حكومة الإقليم الذي شارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت، ضم محافظي "أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة" ووزيري التخطيط والإعمار والإسكان.

وأضاف دزيي أن الوفد طرح حاجات الإقليم الخاصة بالإعمار والبنى التحتية، ضمن عدد من المشاريع، مشيرا إلى أن الموازنة لم تصل الإقليم من الحكومة الاتحادية منذ شباط (فبراير) عام 2014 وحتى الآن، وكذلك الرواتب والميزانية المخصصة للمشاريع والتخطيط والاستثمار.

وأكمل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، أن المشاريع التي تقدم بها وفد الإقليم، هي المتوقفة بسبب عدم وجود الميزانية، في مختلف القطاعات والخدمات منها المياه والطرق والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والزراعة وغيرها.

ويمر إقليم كردستان بأزمات مالية، إثر عدم وصول رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية، والحظر الذي فرض على مطاري السليمانية وأربيل وإغلاق المنافذ الحدودية من قبل المركز ردا ً على استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وكان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أعلن، مساء يوم أمس الأربعاء 14 شباط/فبراير، في ختام مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي انعقد على مدار أيام ثلاثة، أن حجم الالتزامات المادية التي أعلنت عنها الدول المشاركة في المؤتمر بلغ 30 مليار دولار أمريكي.