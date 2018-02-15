بالفيديو... القوات الجوية المصرية تدمر 10 عربات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

دمرت القوات الجوية المصرية 10 سيارات دفع رباعي بشكل كامل، كانت محملة بالأسلحة والذخائر على خط الحدود الغربية للبلاد.

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وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تزامنا مع تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية وأعمال التسلل والتهريب عبر الحدود ، تواردت معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية عبر سيارات دفع رباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي".

وأضاف البيان: "وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير (10) سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية تواصل مع عناصر حرس الحدود تنفيذ مهامهما بكل حسم؛ لتأمين حدود الدولة ومنع أى محاولة للتسلل أو إختراق الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.