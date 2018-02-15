مسؤول أمريكي بارز: نبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة الخليجية

جدد مسؤول بارز في وزارة الخارجیة الأمريكیة تأكید رغبة بلاده في التوصل إلى حل للخلاف الخلیجي، قائلا إن "ذلك يصب في مصلحة جمیع الدول المعنیة إضافة إلى الولايات المتحدة".

وقال المسؤول في تصريح للصحفیین، أمس الأربعاء، على ھامش وجوده برفقة وزير الخارجیة الأمريكي ريكس تیلرسون في العاصمة الأردنیة عمان أن التوصل إلى حل للخلاف الخلیجي يحقق المصالح المشتركة التي يمثلھا مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بصفته "آلیة تعاونیة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه أن الحل سیصب كذلك في تعزيز القدرة "المشتركة والقوية" لمواجھة ما يسمى تنظیم "داعش" ومباعث القلق الأخرى لدى دول مجلس التعاون.

وذكر المسؤول في معرض رده على سؤال بشأن إمكانیة استضافة الولايات المتحدة قمة مع دول مجلس التعاون: "نأمل كثیرا في إمكانیة انعقاد قمة خلیجیة بناءة"، مشیرا إلى أھمیة الحفاظ على "فاعلیة" مجلس التعاون كمنظمة وعدم تأثره بالخلاف الحالي.

وكانت الولايات المتحدة أكدت مرات عدة دعمھا للجھود التي تبذلھا دولة الكويت من أجل حل الخلاف الخلیجي ضمن إطار البیت الخلیجي.

يذكر أن تیلرسون قام بزيارة للأردن أمس في إطار جولة له في المنطقة بدأھا الاحد الماضي بزيارة لمصر لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائیة والقضايا الإقلیمیة محل الاھتمام المشترك.

كما تضمنت جولة تیلرسون زيارة دولة الكويت لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولین الكويتیین ورئاسة وفد بلاده في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لھزيمة تنظیم "داعش" والمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.