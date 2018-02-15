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16:48 15 فبراير/ شباط 2018
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    استفتاء إقليم كردستان العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017

    هذا ما تريده حكومة إقليم كردستان من مؤتمر الكويت لإعمار العراق

    © Sputnik. Dmitriy Vinogradov
    العالم العربي
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    كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، سفين دزيي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط، عن طرح مشاريع متعطلة للاستثمار في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي اختتم مؤخرا.

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    © REUTERS/ RODI SAID
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    سبوتنيك. وأوضح دزيي، أن وفد حكومة الإقليم الذي شارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت، ضم محافظي مدن الإقليم "أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة"، ووزيري التخطيط، والأعمار والإسكان.

    وأضاف دزيي، أن الوفد طرح حاجات الإقليم الخاصة بالأعمار والبنى التحتية، ضمن عدد من المشاريع، مثلما تعرفين أن الموازنة لم تصل الإقليم من الحكومة الاتحادية منذ شباط عام 2014 وحتى الآن، وكذلك الرواتب والميزانية المخصصة للمشاريع والتخطيط والاستثمار.

    وأكمل المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، أن المشاريع التي تقدم بها وفد الإقليم، هي المتوقفة بسبب عدم وجود الميزانية، في مختلف القطاعات والخدمات منها المياه، والطرق، والكهرباء، والصحة، والتربية والتعليم، والزراعة، ألخ..

    ويمر إقليم كردستان، بأزمات مالية، إثر عدم وصول رواتب الموظفين، من قبل الحكومة الاتحادية، والحظر الذي فرض على مطاري السليمانية وأربيل، وإغلاق المنافذ الحدودية من قبل المركز ردا على استفتاء الانفصال الذي أجاره الإقليم في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي.

    وكان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أعلن، مساء يوم أمس الأربعاء 14 فبراير/ شباط، في ختام مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي انعقد على مدار أيام ثلاثة، أن حجم الالتزامات المادية التي أعلنت عنها الدول المشاركة في المؤتمر بلغ 30 مليار دولار أمريكي.

    انظر أيضا:

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    أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق
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    ما تريده حكومة إقليم كردستان من مؤتمر الكويت لإعمار العراق, مؤتمر إعمار العراق في الكويت, حكومة إقليم كردستان, سفين دزي, العراق
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