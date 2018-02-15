قوات "غصن الزيتون" التركية تسيطر على قرى جديدة في عفرين

وأوضح مراسل "الأناضول" أن القوات تمكنت من السيطرة على قرية "دوراكلي" التابعة لناحية "بلبل" من المسلحين الأكراد.
ولاحقاً أعلنت قوات عملية "غصن الزيتون" تحرير قرية "ديوان فوقاني" و3 تلال في محيطها، التابعة لناحية "جنديرس" جنوب غربي عفرين.
وبالسيطرة على القرى المذكورة، يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 58، تشمل مركز ناحية، و40 قرية، و3 مزارع، و14 تلا وجبلا استراتيجيا.
ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تتواصل العملية مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د / بي كا كا" شمالي سوريا.
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