قوات "غصن الزيتون" التركية تسيطر على قرى جديدة في عفرين

تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، اليوم الخميس، من السيطرة على 4 قرى في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، وإخراج المقاتلين الأكراد منها.

أفادت وكالة " الأناضول " التركية، أن "قوات عملية "غصن الزيتون" حررت قرى "كري"، و"شربانلي"، و"شديا" التابعة لناحية "راجو" من إرهابي التنظيم، وبذلك وحدت الجيب الآمن الموجود غربي راجو مع الجيب الآمن التابع لبلدة "الشيخ حديد".

وأوضح مراسل "الأناضول" أن القوات تمكنت من السيطرة على قرية "دوراكلي" التابعة لناحية "بلبل" من المسلحين الأكراد.

ولاحقاً أعلنت قوات عملية "غصن الزيتون" تحرير قرية "ديوان فوقاني" و3 تلال في محيطها، التابعة لناحية "جنديرس" جنوب غربي عفرين.

وبالسيطرة على القرى المذكورة، يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 58، تشمل مركز ناحية، و40 قرية، و3 مزارع، و14 تلا وجبلا استراتيجيا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تتواصل العملية مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د / بي كا كا" شمالي سوريا.