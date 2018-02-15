بالصور... قائد قوات الأمن الخاصة السعودية يتسلق قمة نهاية العالم الشهيرة

قام قائد قوات الأمن الخاصة السعودية الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، بمتابعة تدريبات دورة الصاعقه رقم "12" في أسبوعها السادس عشر، المتضمن أعمال الدوريات والمنتهي بعملية "الأبرار" ومن ضمنها صعود قمة جبل نهاية العالم شمال غربي مدينة الرياض.

© AFP 2018/ MOHAMMED AL-SHAIKH شاهد... كمية ضخمة من المخدرات في السعودية

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" في نهاية التدريب وجه الفريق العتيبي كلمة تشجيعية وتوجيهية لمنسوبي الدورة من مختلف قطاعات الدولة العسكرية ببذل طاقاتهم وجهودهم للاستفادة من برنامج الدورة.

ويستقبل معهد القوات عشرات الآلاف من المتدربين من مختلف قطاعات الدولة العسكرية سواء من رئاسة أمن الدولة، أو وزارة الدفاع، أو وزارة الداخلية، أو الحرس الملكي، أو الحرس الوطني، وذلك ضمن برامج تبادل الخبرات والتعاون التدريبي المتنوع.