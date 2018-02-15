بالصور... قائد قوات الأمن الخاصة السعودية يتسلق قمة نهاية العالم الشهيرة

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" في نهاية التدريب وجه الفريق العتيبي كلمة تشجيعية وتوجيهية لمنسوبي الدورة من مختلف قطاعات الدولة العسكرية ببذل طاقاتهم وجهودهم للاستفادة من برنامج الدورة.
ويستقبل معهد القوات عشرات الآلاف من المتدربين من مختلف قطاعات الدولة العسكرية سواء من رئاسة أمن الدولة، أو وزارة الدفاع، أو وزارة الداخلية، أو الحرس الملكي، أو الحرس الوطني، وذلك ضمن برامج تبادل الخبرات والتعاون التدريبي المتنوع.
الفريق العتيبي يشارك طلبة الصاعقه عملية (الأبرار) وتسلق قمة حافة العالم الشهيرة.https://t.co/CoIRNUSsm8#واس pic.twitter.com/tPPvBMLT31— واس (@spagov) February 15, 2018
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