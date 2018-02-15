أنباء عن اقتراب تنفيذ كلام المقداد حول دفاع الدولة السورية عن عفرين

ذكرت قناة "الميادين" على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر سورية أن التفاوض مع الحكومة السورية سيصل إلى نتيجة عملية في الأيام القليلة المقبلة، وأن تنفيذ كلام نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد حول الدفاع عن عفرين بات قاب قوسين، وأن "قوات حماية الشعب" الكردية لا ترفض دخول الجيش السوري إلى عفرين للدفاع عنها.