بالفيديو... من جديد الأكراد يدمرون آلية تركية على أطراف عفرين

أعلن مقاتلو "وحدات حماية الشعب" الكردية، ظهر اليوم الخميس، عن تدمير 4 آليات عسكرية للجيش التركي والفصائل المسلحة المدعومة منه على محور قرية ديوان جنوب بلدة جنديرس في ريف عفرين.

وبحسب موقع " مراسلون " السوري فقد نشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مشاهد مصورة تظهر استهداف المقاتلين الأكراد لآلية عسكرية تركية بصاروخ موجه وتدميرها بالكامل.

وكان مقاتلون أكراد قد دمروا خلال الأيام الماضية عدة آليات ومدرعات للجيش التركي و"الجيش السوري الحر" بالإضافة إلى إسقاط مروحية تركية في العاشر من الشهر الجاري، وذلك خلال الاشتباكات المستمرة في عدة محاور محيطة بعفرين.