كوروليف : البحرية الروسية في سوريا أصابت أكثر من 1250 هدف لـ"داعش"

أعلن قائد أسطول بحر الشمال الروسي الأدميرال فلاديمير كوروليف، أن القوات البحرية نفذت خلال العملية العسكرية في سوريا ضد الجماعات الإرهابية " داعش " أكثر من 400 طلعة جوية، فضلا عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ كروز وإصابة أكثر من 1250 هدف.