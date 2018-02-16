الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله"

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، على مواقع جديدة في محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني استعاد اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط، السيطرة على مواقع شرق شعب ساحة قرب منطقة فضحة في مديرية الملاجم.

وأشار إلى أن تقدم قوات الرئيس هادي تحقق عقب معارك عنيفة مع مسلحي " أنصار الله " سقط خلالها 8 بين قتيل وجريح من الطرفين، فيما تواصل وحدات عسكرية التقدم باتجاه جبال فضحة تمهيدا للسيطرة عليها.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار لمسلحي "أنصار الله" في محافظة صنعاء.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن قوات الرئيس هادي تمكنت من اسقاط طائرة استطلاع مسيرة أثناء تحليقها في سماء منطقة المنارة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأضاف الجيش اليمني، أن مسلحي "أنصار الله" عادة مايستخدمون طائرات مسيرة في العمليات الاستخباراتية في عدد من جبهات القتال، لافتا إلى أن قوات الرئيس هادي اسقطت عددا من هذه الطائرات آخرها شمال مدينة تعز في يناير الماضي.