مقتل 6 يمنيين بغارة جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لـ"سبوتنيك"، إن طيران التحالف شن غارة، في وقت متأخر من مساء الخميس 15 فبراير/ شباط، على شاحنة في مديرية الصلو، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال".

© REUTERS/ Lucas Jackson مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات بسبب اليمن

وأضاف، أن حصيلة الضحايا غير نهائية في ظل وجود مفقودين جراء القصف الجوي.

وتقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس هادي، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية لليمن من 4.7 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي شاملة ودائع البنوك.