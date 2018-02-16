مجلس الأمن يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن

وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أبلغ المجلس، الثلاثاء الماضي، قراره تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

© REUTERS/ Lucas Jackson مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات بسبب اليمن

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي، الخميس، في الساعة (22,00 ت غ) للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب "فرانس برس".

وقال غوتيريش، إن غريفيث الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام" ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الانسانية".

وسيؤدي غريفيث مهمته الجديدة في بلد يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، بحسب المنظمة الدولية.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوشا) فأن 22,2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة لمساعدة فيما يواجه 8,4 مليون شخص خطر المجاعة.

وتوفي أكثر من 2200 شخص أيضا بسبب وباء الكوليرا الذي ضرب اليمن منذ نيسان/ أبريل 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.