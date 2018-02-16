ليبيا: السراج يعفي وزير الداخلية من منصبه

ذكرت ( شينخوا )، في تقرير لها، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج ، أصدر قرارا، أمس الخميس، بإعفاء وزير الداخلية العقيد العارف الخوجة من مهام منصبه.

ولفتت الوكالة إلى أن القرار، الذي حصلت على نسخة منه تضمن تكليف العميد عبد السلام عاشور بتولي المنصب خلفا للوزير السابق، مشيرة إلى أن القرار لم يتضمن أسباب إعفائه من المنصب.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إنه من المرجح أن يكون الإعفاء لأسباب صحية، مشيرة إلى وجود معلومات عن استمرار إجراء تغييرات في بعض الحقائق الوزارية خلال الأسابيع المقبلة في ليبيا.



