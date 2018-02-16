إسرائيل تعتقد أنها دمرت نصف الدفاعات الجوية السورية

قال مصدر في الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك" إن القوات الإسرائيلية تتوقع أنها دمرت نصف الدفاعات الجوية السورية خلال غارات يوم السبت.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية قد شنت هجوما على قاعدة جوية سورية بالقرب من تدمر يوم السبت، ردا على هجوم طائرة مسيرة إيرانية، بحسب تأكيدها. كما قصفت 12 هدفا بالقرب من دمشق، بعد إسقاط مقاتلة إسرائيلية.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وفقا لبياناتنا الأولية، أؤكد الأولية، تم تدمير حوالي 50% من قوات الدفاع الجوي السورية. وسنقوم بالتحقق من هذه البيانات".

وصرح رئيس الأركان الإسرائيلية تومر بار، في وقت سابق، أن عملية السبت كانت أكبر مواجهة مع الدفاع الجوي السوري منذ عام 1982.