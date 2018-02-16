بالفيديو... الشباب السوري يرقص على أنغام زوال الحرب

وأطلق مؤسسو المبادرة على تجربتهم أسم "تجرأ" وهي فكرة تقوم على التعبير بلغة الجسد عن ما بداخل الشباب من أحاسيس ومشاعر عن طريق الرقص في الهواء الطلق، كما تسعى المبادرة لنشر الفرح والتفاؤل في شوارع المدينة في ظل مخلفات الحرب التي اتعبت المجتمع.
وأوضحت "رونق قدار" لمراسل "سبوتنيك" وهي صاحبة فكرة الرقص في الشوارع، أنها استفادت من التجارب الحاصلة في بعض الدول الغربية والعربية، وقامت بنقلها إلى مدينتي اللاذقية وجبلة، وكان لأحد الضباط المتقاعدين دورا في ذلك، "فهو جال في عواصم دول عديدة ورصد الرقص في الشوارع وأمام المارة لذا أعطى فكرته لمجموعة من الشباب وطالبهم بتنفيذها".
ويبدع الشباب السوري في خلق أساليب معاصرة للتعبير عن الرأي والمشاعر، في ظل تفاوت الآراء في المجتمع بين مؤيد ومعارض للفكرة.
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