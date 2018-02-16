تعهد فريد من نوعه: ممنوع على سوريين الارتباط بلبنانيات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعهد شاب سوري، بعدم الارتباط بأي فتاة لبنانية خلال فترة الإقامة والدراسة في لبنان.

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو... الشباب السوري يرقص على أنغام زوال الحرب

ويقول الشاب في التعهد: "أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية ، أقر بمسؤوليتي المدنية والجزائية بأنه ليس لدي أي علاقة أو ارتباط من أي نوع بفتاة من الجنسية اللبنانية، وأتعهد بعدم الزواج من أي لبنانية طوال فترة إقامتي ودراستي في لبنان".

وأضاف: "هذا تعهد صحيح صادر عني بكامل قبولي ورضائي وقعته على كامل مسؤوليتي".

وعلقت مها أبو نجم، "كاتب العدل"، مسؤولة توثيق توكيلات تابعة للدولة، بالتأكيد على أن الشاب السوري كتب هذا التعهد بكامل إرادته بناء على طلب من الأمن العام اللبناني.

وأضافت، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا التعهد طلبه شاب سوري بكامل إرادته بناء على طلب الأمن العام اللبناني، وهذا التعهد هو عمل متبع به منذ عدة أشهر، ويتم طلبه في حالات خاصة للأشخاص الذين يدرسون علوم دينية".

وتابعت: "الشاب السوري طلب هذا التعهد بناء على طلب الأمن العام"، مضيفة: "لا يمكنني رفض أمر طلبه صاحب العلاقة بلسانه، وهذه إجراءات اتخذها الأمن العام".



