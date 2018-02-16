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15:36 16 فبراير/ شباط 2018
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    وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الجالية المصرية بجدة

    وزيرة الهجرة المصرية تحث الجالية في جدة على المشاركة في صنع القرار

    © Sputnik. Egyptian Ministry of Immigration
    العالم العربي
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    التقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الجالية المصرية بجدة في السعودية؛ لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري لكل مصري، وتسليط الضوء على ما تم من إنجازات في الدولة المصرية خلال الأربعة أعوام الماضية، وذلك بحضور اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير حازم رمضان قنصل عام مصر بجدة.

    القاهرة
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
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    استهلت الوزيرة اللقاء بعرض فيلم "حكاية وطن" الذي يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصري، وقد لاقى إعجابا شديدا بين أفراد الجالية، وتم إعطائهم أكثر من نسخة ليتم تداولها بينهم، بحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    ووجهت رسالة للجالية المصرية بالسعودية، مفادها أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بمثابة رسالة واضحة لشرعية الدولة المصرية، موضحة أن حشد المصريين بالمملكة العربية السعودية للمشاركة بالانتخابات، والذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين مصري، كافية لإثبات أن المصريين جزء من صنع القرار السياسي وجنود مجندة للحفاظ على الدولة وصورتها في الخارج.

    وتطرق اللقاء أيضا، بحسب البيان، إلى الحديث عن جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، وطالبت وزيرة الهجرة الجالية المصرية بتوجيه رسالة دعم من المصريين بالخارج للجندي المصري المتواجد بشمال سيناء خلال حربه ضد الإرهاب والحفاظ على الدولة. 

    وأكد أفراد الجالية دعمهم وتفويضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرب ضد الإرهاب، وتأييدهم الكامل لعملية سيناء 2018 للقضاء على بؤر الإرهاب هناك، مثمنين ما قام به السيد الرئيس من إنجازات تم تحقيقها على أرض الوطن، وأنهم سيثبتون للوطن استعدادهم التام للانتخابات، ووعدوا أن يكون هناك رقم قياسي للمصريين بجدة في المشهد الانتخابي المقبل.

    وخلال اللقاء تم اقتراح فكرة الإعداد لفيلم كارتوني يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، لشرح خطوات العملية الانتخابية بصورة مبسطة، وما هي المستندات المطلوبة وكيفية إدلاء المصريين بصوتهم بطريقة صحيحة، وفي هذا الصدد وعدتهم السفيرة نبيلة مكرم بتوصيل الفكرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث تنفيذها.

    وقام أحد أفراد الجالية المصرية برسم صورة "بورتريه" للسفيرة نبيلة مكرم، وقام بتسليمها الصورة خلال اللقاء.

    كما قامت وزيرة الهجرة بتكريم عدد من رموز الجالية المصرية بجدة وإعطائهم شهادات تقدير، نظراً لقيامهم بأعمال جليلة في خدمة الجالية والعمالة المصرية هناك.

    انظر أيضا:

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