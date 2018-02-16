قائد وحدات حماية الشعب في عفرين ينفي المعلومات حول دخول الجيش السوري

تناقلت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أنباء حول توصل دمشق ووحدات حماية الشعب إلى اتفاق بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين في القريب العاجل من أجل حماية المنطقة من قصف القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" المتعاون مع تركيا.