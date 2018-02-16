القبض على طبيب "داعش" الإرهابي في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على طبيب "إرهابي" يعالج عناصر تنظيم "داعش" المصابين في معارك تحرير الموصل، خلال عملية أمنية شمال غربي المدينة.

ونشرت المديرية بيانا إن "أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية زمار، (شمال شرق الموصل)"، مشيرا إلى أن المعتقل "كان يعمل طبيبا ومسؤولا عن علاج الدواعش من المصابين في معارك التحرير"، بحسب "السومرية نيوز".

© AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye الأمم المتحدة: إزالة القنابل من الموصل تحتاج لأكثر من 10 سنوات

وأوضحت مديرية الاستخبارات أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء من قبل محكمة تحقيق زمار بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

واشارت إلى أن عملية الاعتقال جرت "تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة التشديد على متابعة وملاحقة وإلقاء القبض على ما تبقى من براثن عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أنها "كانت عملية نوعية ونفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وأعلنت القوات العراقية تحرير الموصل بالكامل أوائل تموز/يوليو الماضي، بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك.