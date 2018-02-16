رئيس البرلمان اللبناني يرفض المقترحات الأمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة 16 فبراير/ شباط، رفضه المقترحات الأمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

© REUTERS/ HENRY ROMERO صحيفة: أمريكا تعرض تبادل الأراضي بين لبنان وإسرائيل

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بري أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ساترفيلد، أن المقترحات الأمريكية بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل "غير مقبولة".

وجاءت تصريحات بري، خلال لقاء ساترفيلد اليوم، والذي حضره وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ورئيس الوزراء سعد الحريري.

ويقوم الدبلوماسي الأمريكي بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لنزع فتيل توترات بسبب جدار إسرائيلي على الحدود وقرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة قرب منطقة بحرية متنازع عليها.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري قوله "المطروح غير مقبول".

وأوضحت أنه "بعد أن استمع إلى مقترحات الوفد الأمريكي، أصر الرئيس بري، خلال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996، على غرار ما حصل بالنسبة للخط الأزرق، معتبرا أن المطروح غير مقبول".