تسجيل
17:04 16 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رئيس معارضة الداخل السورية إليان مسعد

    إليان مسعد: لجنة الدستور المقترحة لم تشمل أحدا من معارضة الداخل

    © Sputnik.
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استنكر رئيس وفد معارضة الداخل السوري، أمين عام "حزب المؤتمر الوطني"، إليان مسعد، عدم احتواء لجنة مناقشة الدستور السوري التي ستناقش إصلاح الدستور أو تعديله على تمثيل كافي لمعارضة الداخل، على الرغم من تمثيلهم في لقاء سوتشي الأخير.

    إطلالة على مبنى الكابيتول في واشنطن
    © Sputnik. Владимир Астапкович
    واشنطن تنعي المعارضة السورية المسلحة... بداية الفشل النهائي لخططها
    دمشق — سبوتنيك. وقال مسعد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "هذه اللجنة لم تشمل أي مرشح عن معارضة الداخل، هم يعتبرون أنه لا توجد معارضة في الداخل، هذا شأنهم، نحن أضعف طرف في هذه التركيبة"، موضحا أن "معارضة الخارج تعترض وتستخدم القوة أحيانا".

    وأضاف "نحن تمثلنا 3 مرات في جنيف ولا يزال يطلب رأينا في المجتمع الدولي، وإن لم نكن نحضر جنيف لأننا لا نقبل الجلوس مع منصة الرياض وقدمنا 220 صفحة إلى المجتمع الدولي والآخرين في منصات القاهرة وموسكو والرياض لم يقدموا شيئا".

    وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أعلن سابقا أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري، لافتا أن تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية يجب بحثها خلال مفاوضات جنيف.

    وأكد مسعد "نحن قلنا إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون خارج النقاش، ويبقى في المرحلة الانتقالية ويقود الحكومة وإذا لم يرغب هو فعليه تعيين شخصية من المعارضة، ويحق له أن يرشح نفسه في نهاية المرحلة الانتقالية لرئاسة الجمهورية كأي مواطن سوري، لكن هم [الأطراف المعارضة الأخرى] لا يريدونه".

    وتابع مسعد أن "السلطة السورية منتصرة ولكن هذا لا يعني إنها تنعزل عن العالم وأن لا تستثمر هذا الانتصار في التوصل إلى حل سوري بعيدا عن المجتمع الدولي وقرارات لقاءات فيينا وجنيف وغيرها"، مضيفا أن "الحكم الانتقالي بالنسبة لنا هو حكومة وحدة وطنية تشاركية كاملة الصلاحيات التنفيذية وهم يقولون أن على الرئيس أن يتنحى أولا وتشكيل حكومة من الذين هربوا إلى خارج البلاد".

    وفيما يتعلق بمخرجات محادثات سوتشي، اعتبر مسعد أنه يجب انتظار "التوافق على مخرجات سوتشي مع المجتمع الدولي الذي تمثله أمريكا والتي هي حاليا بكباش مع سوريا وتركيا وروسيا ومع أكراد عفرين على الرغم من تحالفها مع أكراد شرق الفرات"، مشيرا "من الممكن كثيرا أن يلتقي بوتين وترامب وينتج عن ذلك خلق ميكانيكية جديدة".

    وحول بعض البنود التي تم مناقشتها بخصوص مسألة إصلاح الدستور، يقول مسعد "أنا تحفظت كتابيا على موضوع وضع كلمة اللاطائفية بدلا من العلمانية لأن المصطلح الأول يمكن أن يوحي إلى الطائفية والتي يجري فيها اقتسام المناصب طائفيا"، موضحا أن "هذا المصطلح أساء إلى سوتشي"، وما تبقى كان جيدا وموافق عليه كلمة كلمة ودون أي تحفظ، وفقا لمسعد.

    يذكر أن مدينة "سوتشي" الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية. وقدمت روسيا وإيران وتركيا 50 مرشحا إلى اللجنة لكل منها، وسيختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، منها 45-50 شخصا.

    انظر أيضا:

    حوار خاص مع رئيس وفد معارضة الداخل "مسار حميميم" إليان مسعد
    إليان مسعد : مع بداية العام الجديد تكون الظروف قد نضجت لاجتماع علني للمعارضة
    رئيس وفد المعارضة الداخلية إليان مسعد لـ"سبوتنيك": الأكراد ضمن وفدنا
    الكلمات الدلالية:
    الدستور, مفاوضات, المجتمع الدولي, المعارضة السورية, إليان مسعد, أخبار, السعودية, الرياض, العالم, سوريا, جنيف, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك