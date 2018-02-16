محللة سياسية يمنية: الجميع أيقن أن اليمن "ضاع"

علقت المحللة السياسية اليمنية، منى صفوان، على التقرير الأممي الذي أعده مجموعة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، والذي حذر من احتمالية زوال دولة اليمن.

وقالت المحللة السياسية اليمنية، خلال لقاء أجرته مع برنامج "في العمق" عبر أثير إذاعة " سبوتنيك " إن " التقرير مهم وصادم، ويضع الجميع أمام حقيقة واقعية".

وتابعت "كان من المهم أن ترد الحكومة اليمنية عما جاء في التقرير، ولماذا كانت الحرب المستمرة من 3 أعوام، ودمرت البلاد وأدت إلى فشل اقتصادي ما زاد من معاناة اليمنيين".

ومضت "وضعت تلك الحرب أمام تحد خطير أمام الجميع، وهو تقسيم اليمن من خلال تدخلات دول إقليمية ومنها دول الخليج".

وأوضحت صفوان أن ما يحدث الآن هو في صالح الميليشيات في اليمن في الشمال أو الجنوب، والتدخلات أوجدت دويلات متصارعة، ولا يضع حلا لما يحدث.

© AFP 2018/ Kena Betancur مجلس الأمن يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن

وأكدت أن ما يحدث يصب في مصلحة "أنصار الله"، التي جاءت قوات التحالف للقضاء عليها، فلم تستطيع، فأوجدت قوى أخرى وكيانات بديلة إلى جانبهم

ونوهت صفوان أن الجميع أيقن أنهم أمام حقيقة "أن اليمن ضاع، ولا أمل حقيقي لاستعادته، وخاصة أنه لايوجد كيان بديل لإصلاح الأمور".

وأشارت إلى أن هناك ضغط بريطاني، لتخفيف المعاناة الإنسانية ولإنقاذ العملة اليمنية من التدهور.

وتابعت "ما يحدث يحرج الحكومة البريطانية، لذلك قامت بالضغط على السعودية لفتح ميناء الحديدة، لإدخال المساعدات، بينما الهدف هو إنقاذ بريطانيا وليس إنقاذ اليمن".

واختتمت "المعالجات التي تتم عن طريق تقديم المساعدات، لا تجدي نفعا في إنقاذ البلاد من التردي الاقتصادي الحاصل".