محللة سياسية يمنية: الجميع أيقن أن اليمن "ضاع"

وتابعت "كان من المهم أن ترد الحكومة اليمنية عما جاء في التقرير، ولماذا كانت الحرب المستمرة من 3 أعوام، ودمرت البلاد وأدت إلى فشل اقتصادي ما زاد من معاناة اليمنيين".
ومضت "وضعت تلك الحرب أمام تحد خطير أمام الجميع، وهو تقسيم اليمن من خلال تدخلات دول إقليمية ومنها دول الخليج".
وأوضحت صفوان أن ما يحدث الآن هو في صالح الميليشيات في اليمن في الشمال أو الجنوب، والتدخلات أوجدت دويلات متصارعة، ولا يضع حلا لما يحدث.
ونوهت صفوان أن الجميع أيقن أنهم أمام حقيقة "أن اليمن ضاع، ولا أمل حقيقي لاستعادته، وخاصة أنه لايوجد كيان بديل لإصلاح الأمور".
وأشارت إلى أن هناك ضغط بريطاني، لتخفيف المعاناة الإنسانية ولإنقاذ العملة اليمنية من التدهور.
وتابعت "ما يحدث يحرج الحكومة البريطانية، لذلك قامت بالضغط على السعودية لفتح ميناء الحديدة، لإدخال المساعدات، بينما الهدف هو إنقاذ بريطانيا وليس إنقاذ اليمن".
واختتمت "المعالجات التي تتم عن طريق تقديم المساعدات، لا تجدي نفعا في إنقاذ البلاد من التردي الاقتصادي الحاصل".
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