أمير قطر: الشرق الأوسط على حافة الهاوية ويجب الابتعاد عنها

حذر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، من أن الشرق الأوسط "على حافة الهاوية" داعيا لتحقيق اتفاق حول التعايش السلمي بمساعدة المجتمع الدولي.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski رسائل ولقاءات "سرية" لأمير قطر تثير قلق إسرائيل

موسكو — سبوتنيك . ووصف أمير قطر الأزمة الخليجية بأنها "أزمة عديمة الجدوى افتعلت من قبل جيراننا"، وتابع: "الشرق الأوسط على الحافة وعلينا أن نبتعد عن الهاوية بمساعدة المجتمع الدولي"، ولفت إلى أن "السياسات المتهورة لبعض دول الخليج قوضت أمن المنطقة".

وشدد أن قطر "ترفض الوقوف بين قوتين متصارعتين ودول الحصار بينت عداوتها لحرية التعبير والصحافة".

ودعا الأمير للبدء "باتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئا من الماضي"، مشيرا إلى أن "كل شعوب الشرق الأوسط بحاجة للاتفاق على الحد الأساسي من التعايش السلمي".

كما أكد أن "قطر حافظت على سيادتها، وأنها من أكثر البلدان سلمية وباتت أكثر قوة من ذي قبل".