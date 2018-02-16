أمير قطر: أزمة الخليج عديمة الجدوى افتعلت من قبل جيراننا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إن "الأزمة الخليجية أزمة عديمة الجدوى افتعلت من قبل جيراننا"، وإن "دول الجوار تصر على أن نتخلى عن حرية الصحافة والتعبير".