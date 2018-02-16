لقاء بين وزيري الخارجية المصري والدفاع اليوناني يتناول مكافحة "انتقال الإرهاب"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، المقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير/ شباط.

وأضاف أبوزيد، في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن الوزيرين أبديا خلال اللقاء تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، وتطلع الجانبان لأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الاستراتيجي، الذي وصلت إليه تلك العلاقات، لاسيما في مجال التعاون العسكري والأمني، حيث تتزايد التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين.

وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فقد أشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وما تمثله من إطار متميز أسهم في تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة، موضحا أن المباحثات تناولت خطط مكافحة الإرهاب في المنطقة، مع تزايد عمليات انتقال العناصر الإرهابية من مناطق الصراع في سوريا والعراق إلى منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري استعرض الدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث اهتم الوزير اليوناني بالتعرف علي تطورات عملية سيناء 2018، مشيدا بالجهود المصرية في التصدى لهذه الظاهرة البغيضة على كافة الأصعدة.

وتابع البيان

"استمع الوزير سامح شكري إلى تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرقي البحر المتوسط، وناقش الجانبان سبل التعامل مع تلك التهديدات على كل الأصعدة".

ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن الوزيرين بحثا جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل شاغلا هاما لليونان وللشركاء الأوروبيين بوجه عام، حيث استعرض وزير الخارجية التجربة المصرية الرائدة في محاصرة هذه الظاهرة، والتعامل معها من منظور شامل يستوعب مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وقال البيان إن المباحثات بين الوزيرين المصري واليوناني تطرقت إلى تطورات الأزمتين السورية والليبية، والوضع في لبنان وتداعياته الإقليمية، فضلا عن القضية الفلسطينية، وما تمر به من تحديات متزايدة نتيجة غياب الأفق السياسي للحل الشامل والعادل.