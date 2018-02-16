دعوات لعودة أرملة القذافي إلى ليبيا

دعا سفير ليبيا السابق في السويد، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، إلى عودة صفية فركاش أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا.

كتب قرادة في تغريدة على حسابه في "فيسبوك": "ألم يحن الوقت أن تعود "الحاجة صفية فركاش" إلى ليبيا؟

© AP Photo/ Ben Curtis هل يمتلك سيف الإسلام القذافي الحل في ليبيا

وذكر أن "لها أن تختار تقرير أن تعيش في أي مكان في ليبيا. ولعلها تكون بادرة خير جميلة لكل الأمهات والأسر المهجرة والمنفية بعيدا عن حضن الوطن".

وأضاف في منشوره أنه: "متأكد، أنها ستجد في مدن جبل نفوسه بيتا آمنا وعزيزا وكريما لها، لما لأهالي نفوسه من إرث أخلاقي عريق وموثوق. ففي نفوسه لن تكن ضيفة بل أهلا له حق الحماية وحسن المعاملة ولطف المعشر".

وكانت دعوات ارتفعت في ليبيا في السابق تدعو لعودة أرملة القذافي من بينها إعلان مجلس مدينة البيضاء (مسقط رأس صفية فركاش) البلدي ومجلس حكماء المدينة عن إجماعهما على عودة أرملة القذافي صفية فركاش وأحفادها إلى ليبيا.

وتقيم أرملة القذافي في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت وثلاثة من أبناء القذافي في آب/ أغسطس 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام القذافي.