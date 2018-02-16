تسجيل
22:19 16 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    صنعاء

    "المؤتمر الشعبي" يرحب بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا إلى اليمن

    © AFP 2018/ Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رحب "حزب المؤتمر الشعبي العام" في اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بتعيين مارتن غريفيث، مبعوثا أمميا جديدا خاصا إلى اليمن.

    علي عبد الله صالح
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    "حزب المؤتمر الشعبي" يعلن عن رئيسه الجديد عقب اغتيال علي عبد الله صالح
    صنعاء — سبوتنيك. عبر "المؤتمر الشعبي العام" في بيان له، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، عن "تفاؤله بتعيين المبعوث غريفيث، لما يتمتع به من خبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية، متمنيا له التوفيق والنجاح في إنهاء معاناة شعبنا اليمني جراء العدوان والدمار والحصار، والتوجه نحو السلام الشامل والدائم".

    وبحسب البيان، فقد جدد "المؤتمر الشعبي العام" تأكيده على أن "الطريق المختصر والمفيد لحل المشكلة اليمنية تبدأ من إنهاء العدوان، ورفع الحصار براً وبحراً وجواً على الشعب اليمني الذي تصاعدت بفعله المعاناة الإنسانية، وأسفر عنه عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت ومشاريع البنية التحتية…إضافة إلى المعاناة التي يعيشها اليمنيون واليمنيات بفعل الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار".

    كما تؤكد قيادة "المؤتمر الشعبي العام" بأنها ستظل كما كانت دائماً "داعمة ومؤيدة لجهود إحلال السلام في اليمن، وبأنها ستدعم أي جهد وطني أو دولي في هذا الاتجاه، وفي مقدمة ذلك جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد غريفيث"، آملة أن ينطلق في أداء مهامه من "منطلق الحياد، والمسؤولية الدولية في إيقاف العدوان، ورفع الحصار، ومن ثم الدفع بالحوار والمباحثات السياسية".

    انظر أيضا:

    تقرير أممي يتوقع انتهاء اليمن كدولة موحدة
    ما الذي يمكن أن يغيره تعيين مبعوث جديد إلى اليمن؟
    محللة سياسية يمنية: الجميع أيقن أن اليمن "ضاع"
    صاروخ "ميتيس" يثبت جدارته في اليمن
    بتوجيهات محمد بن سلمان... 11 مليون دولار لمكافحة هذا المرض في اليمن
    مجلس الأمن يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن
    الكلمات الدلالية:
    موقف حزب المؤتمر الشعبي من تعيين المبعوث الأممي الخاص في اليمن, حزب المؤتمر الشعبي اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك