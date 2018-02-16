الحكومة السورية تفتح باب تقسيط الشراء لموظفي الدولة بقيمة 500 ألف ليرة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أنه بإمكان الموظفين العاملين في الدولة ممن يتقاضون رواتبهم من المصرفين التجاري والعقاري شراء مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية والألبسة بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 500 ألف ليرة سورية.

دمشق الاقتصاد السوري في طريقه لاستعادة عافيته بعد ست سنوات من الأزمة

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في تصريح أن الخطوة المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة السورية للتجارة تأتي ضمن الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن العاملين ذوي الدخل المحدود.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات بما يؤمن احتياجات المواطنين من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأقساط تتناسب قيمتها مع دخلهم، بحسب "سانا".

يذكر أن العديد من مؤشرات الاقتصاد السوري تشهد تعافيا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويأتي ذلك بعد عودة الاستقرار للكثير من المناطق السورية، سواء في تلك التي استعادها الجيش السوري أو التي شهدت مصالحات أدت إلى توقف العمليات العسكرية فيها.