تسجيل
23:54 16 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    ليبيا. مدينة طرابلس

    وزير الخارجية الليبي يشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا

    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أشاد وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، بجهود الأمم المتحدة في دعم الانتخابات الليبية القادمة، جاء ذلك خلال مباحثات مع ماريا فال ريبيرو نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس .

    الأمم المتحدة
    © REUTERS/ Philippe Desmazes/Pool
    تعرف على أسباب حرمان ليبيا من حق التصويت في "الأمم المتحدة"
    طرابلس — سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في بيان له حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي قام بمباحثات مع نائبة المثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الجهود المبذولة للأمم المتحدة في ليبيا مشروع دعم الانتخابات في ليبيا الذي يحمل عنوان تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا".

    وأضاف البيان أن "اللقاء تناول الجهود المبذولة للأمم المتحدة في ليبيا بالإضافة إلى المستجدات والتطورات الأخيرة بخصوص الوضع الإنساني في ليبيا "، مضيفاً أن "سيالة أشاد بالجهود المبذولة لدعم المسار الديمقراطي من خلال مشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا".

    وقد التقى وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الجمعة بصالة كبار الزوار في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس السيدة ماريا فال ريبيرو نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا".    

    انظر أيضا:

    دعوات لعودة أرملة القذافي إلى ليبيا
    ليبيا: السراج يعفي وزير الداخلية من منصبه
    حكمت المحكمة... الدستور يسبق الانتخابات الرئاسية في ليبيا
    ليبيا: استمرار التحقيق في حادث انقلاب ناقلة مهاجرين غير شرعيين
    رئيس الصليب الأحمر الدولي: ليبيا تعاني أعلى نسب نزوح داخلي في المنطقة
    مقتل 30 مهاجرا غير شرعي جراء تصادم حافلة تقلهم في ليبيا
    ليبيا... رسائل روسيا التحذيرية موجهة لمن
    إطلاق صفارات الإنذار بمصفاة تكرير نفط في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    ليبيا تشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات الليبية, إجراء الانتخابات الليبية, الحكومة الليبية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك