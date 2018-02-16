وزير الخارجية الليبي يشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا

أشاد وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر سيالة، بجهود الأمم المتحدة في دعم الانتخابات الليبية القادمة، جاء ذلك خلال مباحثات مع ماريا فال ريبيرو نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس .

طرابلس — سبوتنيك . قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في بيان له حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي قام بمباحثات مع نائبة المثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول الجهود المبذولة للأمم المتحدة في ليبيا مشروع دعم الانتخابات في ليبيا الذي يحمل عنوان تعزيز الانتخابات من أجل ليبيا".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول الجهود المبذولة للأمم المتحدة في ليبيا بالإضافة إلى المستجدات والتطورات الأخيرة بخصوص الوضع الإنساني في ليبيا "، مضيفاً أن "سيالة أشاد بالجهود المبذولة لدعم المسار الديمقراطي من خلال مشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا".

وقد التقى وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الجمعة بصالة كبار الزوار في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس السيدة ماريا فال ريبيرو نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا".