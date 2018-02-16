إصابة 6 مدنيين باختناق إثر إطلاق القوات التركية غازا ساما على عفرين

وقال مدير المستشفى:
نقلت سيارات الإسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات النظام التركي قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا.
وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت، في وقت سابق، أنباءا حول توصل دمشق ووحدات حماية الشعب إلى اتفاق بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين في القريب العاجل من أجل حماية المنطقة من قصف القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" المتعاون مع تركيا.
ونفى قائد وحدات حماية الشعب في عفرين روجاهات روج في تصريح لـ"سبوتنيك"، واصفا إياها بغير الموثوقة. فقد قال: "المعلومات حول استعداد الجيش الحكومي السوري لدخول عفرين غير صحيحة. فلم نجر أي مفاوضات أو اتفاقات مع الحكومة السورية بشأن هذه القضية. ولم نحصل حتى الآن على أي مساعدة من الأسلحة أو أي دعم آخر من أي قوة. إن سكان عفرين يدافعون عن أنفسهم بنفسهم منذ 28 يوما".
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