تسجيل
01:27 17 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    الحراك الجنوبي

    "أنصار الله" تقتل 14 جنديا من قوات هادي في عمليات قنص

    © AFP 2018/ Saleh Al-Obeidi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    لقي 14 جنديا من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مصرعهم، أمس الجمعة 16 فبراير/ شباط، وأصيب آخرون بنيران قناصة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظات مأرب وصنعاء والجوف.

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    تنظيم القاعدة ينسف مقرا أمنيا في اليمن
    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لـ "سبوتنيك" إن وحدة القناصة في "أنصار الله" قتلت 10 جنود من الجيش اليمني بمديرية صرواح غرب مارب.

    وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع للجيش اليمني في تبة المطار بمديرية صرواح، فيما شن طيران التحالف غارة على جبال هيلان في ذات المديرية، أدت إلى إعطاب آلية للحوثيين وسقط طاقمها بين قتيل وجريح.

    وأضاف أن جنديين في القوات الحكومية لقيا مصرعهما بعمليتي قنص للحوثيين في منطقة القتب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، كما قُتل جنديان آخران قنصا في مديرية المتون بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    في السياق ذاته، شن طيران التحالف 3 غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف، فيما هاجم مسلحو "أنصار الله" مواقع للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    وصرح مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي الجماعة نفذوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي شرق مثلث الحيمة في مديرية الوازعية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية تحمل رشاش عيار 14.5 ملم.

    وشن طيران التحالف 20 غارة على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية، كما قصف طيران التحالف بغارات نقطة تفتيش لمسلحي "أنصار الله" في مديرية حيران، ومخزن أسلحة تابع لهم في ذات المديرية، حسب مصدر محلي.

    وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 3 غارات لطيران التحالف على منطقتي الصوح والفرع في مديرية كتاف، وغارتين على منطقة آل مجدع في مديرية باقم، وغارة استهدفت منطقة الأزهور في مديرية رازح، وشنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا على منطقة الغور في مديرية غمر خلف أضراراً مادية.

    وفيما يتعلق بمستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا آلية عسكرية سعودية بمركز شيابة في قطاع جازان بصاروخ موجه، وسقط طاقمها صرعى.

    وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت معسكر عاكفة التابع للجيش السعودي في قطاع نجران، كما استهدفت تجمعات وتحصينات عسكرية سعودية في موقعي الشرفة والسديس بذات القطاع.

    ونفذ مسلحو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش السعودي في المستحدث ونعشاو بجازان، وفي موقع المسيال بقطاع عسير.

     

    انظر أيضا:

    تنظيم القاعدة ينسف مقرا أمنيا في اليمن
    "المؤتمر الشعبي" يرحب بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا إلى اليمن
    تقرير أممي يتوقع انتهاء اليمن كدولة موحدة
    ما الذي يمكن أن يغيره تعيين مبعوث جديد إلى اليمن؟
    محللة سياسية يمنية: الجميع أيقن أن اليمن "ضاع"
    بتوجيهات محمد بن سلمان... 11 مليون دولار لمكافحة هذا المرض في اليمن
    مجلس الأمن يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن
    الكلمات الدلالية:
    غارات, عملية قنص, قتل, التحالف العربي, الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله, عبد ربه منصور هادي, صنعاء, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مضيفات الطيران - الخطوط الجوية آيروفلوت الروسية في سوتشي
    من كرنفالات البرازيل و"عيد الحب" إلى رقم قياسي جديد لروسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك