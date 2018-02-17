"أنصار الله" تقتل 14 جنديا من قوات هادي في عمليات قنص

لقي 14 جنديا من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مصرعهم، أمس الجمعة 16 فبراير/ شباط، وأصيب آخرون بنيران قناصة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظات مأرب وصنعاء والجوف.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER تنظيم القاعدة ينسف مقرا أمنيا في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لـ "سبوتنيك" إن وحدة القناصة في "أنصار الله" قتلت 10 جنود من الجيش اليمني بمديرية صرواح غرب مارب.

وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع للجيش اليمني في تبة المطار بمديرية صرواح، فيما شن طيران التحالف غارة على جبال هيلان في ذات المديرية، أدت إلى إعطاب آلية للحوثيين وسقط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضاف أن جنديين في القوات الحكومية لقيا مصرعهما بعمليتي قنص للحوثيين في منطقة القتب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، كما قُتل جنديان آخران قنصا في مديرية المتون بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

في السياق ذاته، شن طيران التحالف 3 غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف، فيما هاجم مسلحو "أنصار الله" مواقع للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وصرح مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي الجماعة نفذوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي شرق مثلث الحيمة في مديرية الوازعية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية تحمل رشاش عيار 14.5 ملم.

وشن طيران التحالف 20 غارة على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية، كما قصف طيران التحالف بغارات نقطة تفتيش لمسلحي "أنصار الله" في مديرية حيران، ومخزن أسلحة تابع لهم في ذات المديرية، حسب مصدر محلي.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 3 غارات لطيران التحالف على منطقتي الصوح والفرع في مديرية كتاف، وغارتين على منطقة آل مجدع في مديرية باقم، وغارة استهدفت منطقة الأزهور في مديرية رازح، وشنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا على منطقة الغور في مديرية غمر خلف أضراراً مادية.

وفيما يتعلق بمستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا آلية عسكرية سعودية بمركز شيابة في قطاع جازان بصاروخ موجه، وسقط طاقمها صرعى.

وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت معسكر عاكفة التابع للجيش السعودي في قطاع نجران، كما استهدفت تجمعات وتحصينات عسكرية سعودية في موقعي الشرفة والسديس بذات القطاع.

ونفذ مسلحو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش السعودي في المستحدث ونعشاو بجازان، وفي موقع المسيال بقطاع عسير.