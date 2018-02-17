وزارة الدفاع الروسية: الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

موسكو- سبوتنيك .وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: " رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12 خرقا بينما رصد الجانب التركي 4 خروقات.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 خرقا في دمشق وضواحيها (6) محافظتي حلب (1) واللاذقية (5).

وبدوره رصد الجانب التركي 4 خروقات وذلك في دمشق (2) إدلب (2).

هذا وقام المركز المصالحة الروسي بإيصال 1.1 طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في ريف حلب.

كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 62 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقية واحدة بشأن انضمام قرية بريف حلب إلى نظام وقف الأعمال القتالية ليرتفع عدد تلك البلدات إلى 2362.

لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.