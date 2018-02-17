6 قتلى و14 مصابا إثر اصطدام قطار بسيارة شمالي المغرب

لقي 6 أشخاص مصرعهم وجرح 14 آخرين، اليوم السبت، في حادث اصطدام قطار بسيارة لنقل العمال قرب مدينة طنجة، أقصى شمال المغرب.

سبوتنيك. ووقع الحادث على مستوى بوابة محروسة ببلدية بنى مكادة، ونقلت الإذاعة المغربية عن شهود عيان أن "سائق سيارة لنقل العمال حاول تجاوز السكة، غير أن القطار باغته، مما أدى إلى اصطدام عنيف ومقتل 6 أشخاص بينهم نساء".

وذكرت الإذاعة أن "المعطيات الأولية للحادث تؤكد أن الضحايا من ركاب السيارة، وأن المسافرين عن متن القطار لم يصابوا بجروح بالغة".

وأضافت الإذاعة أن "السلطات المحلية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، كما نقلت القتلى والجرحى إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة".