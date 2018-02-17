قذائف صاروخية على حي المحافظة في مدينة حلب السورية

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy الجيش السوري يتابع عملياته بريف حلب الجنوبي بعد توقف لأيام

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " "أن سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وبينت "سانا" أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ومن بينها "جبهة النصرة" و"حركة نور الدين الزنكي"، التي تصنفها واشنطن على أنها معارضة معتدلة، تستهدف بالقذائف والأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حلب ما أسفر عن "ارتقاء الشهداء ووقوع إصابات بين المدنيين"، بحسب ما ذكرته الوكالة السورية.