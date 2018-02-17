قوات "التحالف" تبدأ عملية عسكرية واسعة جنوبي اليمن

بدأت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، السبت، عملية واسعة تستهدف معاقل وعناصر تنظيم "القاعدة" في "وادي المسيني" بمحافظة حضر موت، جنوبي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن "عملية "الفيصل بدأت بقيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية، لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم "القاعدة" في وادي المسيني، من خلال ثلاثة محاور أساسية، وبإسناد جوي مكثف".

وكانت قوات التحالف قد نجحت في دخول "وادي المسيني" والسيطرة على مداخله المؤدية للساحل الذي يعتبر أهم معاقل تنظيم "القاعدة" الإرهابي في حضرموت.

يذكر أن دولة الإمارات قد قامت بعمليات رئيسية في حضرموت ضد تنظيم "القاعدة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى خلال أبريل 2016 وكان من أبرز نتائجها الحد من الأعمال الإرهابية في عدة محافظات يمنية.

وأسهمت هذه العملية في استعادة المرافق الحيوية في محافظة حضرموت أبرزها إعادة ميناء المكلا لخدمة أبناء اليمن وتحويله عائداته بما يخدم التنمية والاستقرار.

© AFP 2018/ Mohammed Huwais "المؤتمر الشعبي" يرحب بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا أمميا إلى اليمن

وقد أرسلت الإمارات بعد تحرير الميناء وعودته إلى الحكومة اليمنية مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان المحليين في المكلا، فيما خصصت 20 مليون دولار لإعادة بناء ميناء المكلا ومشاريع تنموية أخرى.

وبالرغم من أن القوات المسلحة لدولة الإمارات تساهم بأدوار رئيسية في العمليات التي تدور في مختلف جبهات القتال إلا أن مكافحة الاٍرهاب تبقى محورا أساسيا لإعادة الاستقرار في اليمن.

وقالت الوكالة إن "القوات المسلحة الإماراتية تشارك مع القوات الأخرى ضمن التحالف العربي في العمليات ضد الحوثيين والقاعدة وغيرها من التنظيمات المسلحة في اليمن، منذ آذار/مارس 2015".

وأدت العمليات العسكرية والقصف الجوي والمدفعي المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من قبل "التحالف"، وعناصر "أنصار الله" إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين اليمنيين، وكذلك نزوح عشرات الآلاف من أماكن سكناهم، فضلاً عن تدمير هائل في البنية التحتية لليمن.