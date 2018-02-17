الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية من الأراضي اللبنانية إلى ريف حمص

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري، اليوم السبت، 17 فبراير/شباط، محاولة تسلل مجموعة إرهابية من الأراضي اللبنانية إلى منطقة تلكلخ بريف حمص.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ، فقد اشتبك عناصر من حرس الحدود في الجيش العربي السوري ظهر اليوم السبت مع مجموعة إرهابية قرب قرية معربو بمنطقة تلكلخ الغربي في ريف حمص حاولت التسلل عبر أحد المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكان تقرير صادر عن أجهزة الأمن اللبنانية، العام الماضي، كشف أنه في السنوات الخمس الماضية من عمر الأزمة السورية غادر حوالي 6 آلاف إرهابي لبنان، وتوجهوا إلى سوريا بهدف القتال في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة.