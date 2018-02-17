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16:55 17 فبراير/ شباط 2018
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    محلل سياسي تركي: الولايات المتحدة باتفاقها مع تركيا أعلنت تخليها عن "القوات الكردية المسلحة"

    sputnik
    العالم العربي
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    قال يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي التركي إن اقتراح أنقرة نشر قوات أمريكية - سورية ينطلق من عقيدة مواجهة "الإرهاب" أينما وجد وبالتحديد منطقة "منبج" لمحاربة أي مجموعات تعتبرها أنقرة إرهابية كقوات "حماية الشعب الكرية" وفق تعبيره، نافيًا وجود تعاون عسكري بين الدولتين في كل المناطق بل مدينة منبج فقط المحطة الثانية التى ستذهب إلىيها القوات التركية.

    وأشار المحلل السياسي التركي لبرنامج "بين السطور" على راديو "سبوتنيك" إلى أن تركيا والولايات المتحدة الامريكية اتفقتا على أن يكون هناك تنسيق مشترك لدخول القوات التركية إلى منبج؛ لمحاربة أي مجموعات تصنفها تركيا إرهابية، موضحًا أن "الجديد في هذه الخطوة أن الولايات المتحدة ستعلن وكأنها تخلت عن المجموعات الإرهابية المتواجدة في منبج، حيث وافقت واشنطن على التنسيق مع أنقرة فيما يخص جميع المجموعات الإرهابية بما فيها قوات حماية الشعب الكردية، فضلًا عن تحديد موعد زمني 15 مارس/أذار القادم كموعد لبحث النتائج"، واصفًا ذلك بالخطوة الأولى على الطريق الصحيح.

    وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    وحول قدرة الولايات المتحدة على إقناع قوات حماية الشعب بالعودة لشرق الفرات، اعتبر المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو أن ذلك هو التحدي الحقيقي لواشنطن، لأنها "تصرح بأشياء وتفعل أخرى، حيث تعلن أمام تركيا أنها ستحارب هذه المجموعات التركية المسلحة، وفي الواقع تسلحهم ولذلك أنقرة حذرة جدًا من واشنطن".

    وعن توازن تركيا لعلاقاتها بين روسيا والولايات المتحدة، اعتبرأن لعبة التوازنات الإقليمية والدولية أصبحت حجر الزاوية لتركيا، وذلك وفق مصالحها القومية، حيث لا تريد واشنطن أن تفقد حليف استراتيجي قديم وهو ثاني أكبر قوة في الناتو، وروسيا تحاول أن تستفيد من إنهيار الثقة الموجود الآن بين تركيا والولايات المتحدة، ولكن العلاقات بين روسيا وتركيا أخذت منحنى قوي جدًا خاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي، فضلًا عن تزويد موسكو لأنقرة بمنظومة صواريخ إس400 حين رفضت واشنطن".

     

     

    انظر أيضا:

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    "قوات سوريا الديمقراطية": إرهابي بريطاني حاول الوصول إلى تركيا
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