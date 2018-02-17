المرصد العراقي: ألغام "داعش" تهدد المدنيين في الموصل

قدّر المرصد العراقي لحقوق الانسان، الفترة التي تحتاجها مدينة الموصل للعودة لطبيعتها بنحو 20 عاما، وذلك لإخلاءها من ألغام التنظيم والتحالف الدولي.

وقال مصطفى سعدون، مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان لـ " سبوتنيك "، إن ما تم انتشاله من جثث القتلى الموجودين تحت الأنقاض حتى الآن تقدّر بنحو 3500 جثة، فيما تقدّر الجثث المتبقية تتراوح بين 500 و700 جثة، تقوم على استخراجها المنظمات والمتطوعين.

وأضاف سعدون أن المتطوعين تمكنوا من انتشال نحو 40 جثة، تم التعرف على عدد منهم، ومن بينهم 10 جثث لقتلى تنظيم "داعش"، فيما لم يتعرف على عدد آخر من الجثث، نظرا لعدم التعرف عليهم، وتم دفنهم.

وعلّق مصطفى سعدون على طبيعة الحياة داخل المدينة، وكيفية مجاورة الأهالي للقتلى، بأن الحياة تسير على مضض، وأنه لا خيارات لدى المواطن سوى التعايش، في ظل اتساع مسببات المخاطر التي تشمل العبوات والألغام المنتشرة في المدينة، والتي تحتاج إلى نحو عقدين من الزمن لإخلاء المدينة من الألغام والقنابل التي زرعها التنظيم، وكذلك التي سقطت على المدينة من قبل التحالف الدولي أثناء حربه على التنظيم.

وأوضح أن سكان المدينة القديمة لم يعودوا إلى المدينة بشكل كامل، خاصة أنها دُمرت بشكل شبه كامل، ولم يتمكن الأهالي للعودة لأماكنهم بعد.