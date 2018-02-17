رئيس الحكومة الليبية يدعو للإسراع في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور

دعا رئيس الحكومة الليبية إلى الإسراع بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko وزير الخارجية الليبي يشيد بمشروع الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا

القاهرة — سبوتنيك . كما طالب رئيس الحكومة الليبية فائز السراج اليوم السبت 17 فبراير/ شباط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحديد موقفهما من الاستحقاق الدستوري.

وقال فائز السراج في كلمته بمناسبة ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، إنه حان الوقت لتحريك الجمود السياسي الحالي، بالبدء في خطوة الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف السراج أن الليبيين سئموا من المراحل الانتقالية، داعيا إلى تركيز الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.

وطالب السراج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحديد موقفه من المسار الحالي للتصويت على الدستور.

وصيغ الدستور الليبي وصوتت عليه هيئة صياغة الدستور في يوليو/ تموز الماضي، وتقدم بعض الأعضاء بطعن على عدم مشروعية جلسة التصويت على الدستور.