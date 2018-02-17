برلماني عراقي: نتسلم الجزء الأول من أموال المانحين هذا العام ولا نية حكومية لرفض القروض

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، عباس البياتي إن الحكومة العراقية تتسلم الجزء الأول من أموال مؤتمر المانحين خلال 2018.

بغداد — سبوتنيك . وأكد البياتي أن الحكومة العراقية لن ترفض الأموال التي ستقدم لها في صورة قروض، مشيرا إلى أن مجموع ما حصل عليه العراق من المانحين يتراوح ما بين 29 إلى 30 مليار دولار.

وأضاف البرلماني العراقي أن بلاده تتسلم الجزء الأول من الأموال خلال العام الجاري، والقسم الثاني العام المقبل.

وأكد البياتي أن العراق "بلد نفطي يستطيع الإيفاء بتعهداته المالية وغير عاجز عن تسديد هذه القروض".

واستضافت الكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن انتهت بغداد من الحرب ضد تنظيم "داعش".