اليمن: مقتل أكثر من 7 من "أنصار الله" بغارات جوية على تعز والبيضاء

لقي 7 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" مصرعهم بقصف جوي شنه طيران التحالف، الذي تقوده السعودية، على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad قوات "التحالف" تبدأ عملية عسكرية واسعة جنوبي اليمن

صنعاء- سبوتنيك . وقال موقع الجيش اليمني المؤيد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، "26 سبتمبر"، إن طيران التحالف قصف اليوم السبت بغارة تجمعاً لمسلحي "أنصار الله" في منطقة المضروبة بمديرية مقبنة، أدت إلى مصرع 7 بينهم قائد ميداني.

وأضاف الموقع أن التحالف استهدف بغارة جوية أخرى آلية للحوثيين تحمل ذخائر في منطقة المخيشيب جنوب مقبنة، ما أسفر عن احتراقها.

وفي السياق، سقط قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الرئيس هادي، المدعومة بالتحالف، ومسلحي "أنصار الله" في منطقة القحيفة في مقبنة، بالتزامن مع اندلاع أخرى في جبل العويد ومنطقة المضابي.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" صدوا زحفاً للجيش اليمني باتجاه مواقع في عصيفرة شمال مدينة تعز، وكبدوا المهاجمين خسائر.

إلى ذلك، قصف طيران التحالف تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة البيضاء بأن طيران التحالف شن غارتين على آليتين لمسلحي "أنصار الله" في منطقتي جبل الظهر وغرب جبل باعرف بمديرية ناطع، كما استهدف بغارات تجمعات للمسلحين أعلى عقبة القنذع في مديرية نعمان.

© REUTERS/ Khaled Abdullah مصدر عسكري: مقتل 8 من قوات التحالف بتعز

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي "أنصار الله" وإعطاب عتاد عسكري.

على صعيد آخر، واصل طيران التحالف غاراته المكثفة على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأكد مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة حجة أن طيران التحالف استهدف مديريتي حرض وميدي المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية بـ 14 غارة.

مشيرا إلى أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش اليمني شمال صحراء ميدي.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 6 غارات لطيران التحالف استهدفت منطقة ذخية في مديرية مجز ومنطقة العقيق في مديرية كتاف.

وفي محافظة صنعاء وسط اليمن، شن طيران التحالف غارتين على مديرية مناخة استهدفتا شبكتي اتصالات في جبل شبام، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.

وفيما يتعلق بجديد المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أبلغ مصدر عسكري في محافظة صعدة وكالة "سبوتنيك" بإعطاب مسلحي "أنصار الله" دبابة سعودية بصاروخ موجه في موقع الرمضة بقطاع جازان، وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، مضيفاً أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية في موقع المقرن بذات القطاع.

كما استهدفت مدفعية "أنصار الله" تحصينات للجيش السعودي في موقعي الشرفة والسديس بقطاع نجران.