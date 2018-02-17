السيسي: عملية سيناء مستمرة حتى تحقيق أهدافها الأربعة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة ستواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموسعة "سيناء 2018" حتى استكمال أهداف العملية، بما فيها تأمين وحماية المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

وأشاد السيسي ، لدي لقائه عددا من الوزراء وكبار رجال الدولة بمقر الرئاسة، مساء السبت، 17 فبراير/شباط، بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير لتطهير مصر من الإرهاب، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية

وأطلق الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.

وحدد الجيش المصري 4 أهداف للعملية العسكرية الجديدة تتمثل في "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير".