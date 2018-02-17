مقتل 18 شخصا بينهم مسعفون في غارات لـ"التحالف العربي" على صعدة

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك"، إن "طيران التحالف شن مساء اليوم السبت، 17 فبراير/ شباط، سلسلة غارات على منطقة العقيق في مديرية كتاف، أسفرت عن سقوط 18 قتيلاً بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن "من بين القتلى مسعفين تعرضوا لغارات جديدة أثناء محاولتهم انتشال الضحايا".

وقال المصدر إن هذه الغارة تأتي عقب ساعات من مقتل شخص بغارة لطيران التحالف على منطقة آل علي في مديرية رازح.

وكان موقع الجيش اليمني المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي "26 سبتمبر"، قال إن طيران التحالف قصف اليوم السبت بغارة تجمعاً لمسلحي "أنصار الله" في منطقة المضروبة بمديرية مقبنة، أدت إلى مصرع 7 بينهم قائد ميداني، مؤكداً مقتل 7 من مسلحي الجماعة بقصف جوي شنه طيران التحالف، الذي تقوده السعودية، على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.